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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiyespor - İskenderun Futbol Kulübü: 5-0

DHA

Fethiyespor - İskenderun Futbol Kulübü: 5-0


FETHİYE, (DHA) - STAT: Fethiye İlçe
HAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xx), Onur Tanrıverdi (xx), Emir Barlas (xx)
FETHİYESPOR: Serkan (xxx) (Dk. 84 Halil) Mert (xx), Kutay (xxx), Berkay (xxx), Anıl Gir (xxx) (Dk. 82 Sabri), Yakup Alkan (xxxx), Fatih (xx), Cemal (xxx) (Dk. 74 Anıl Arıcıoğlu xx), İbrahim Ethem (xx), Ali Han (xxx) (Dk. 74 Hakan Yakup xx), Hayrullah (xxx)
İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ: Ramazan (x) Dede (x), Ahmet Buğrahan (x), Emre Hasan (xx) (Dk. 86 Ali), Oğuzhan (xx), Yüksel (x), Furkan (x) (Dk. 74 Ömer xx), Engin Berk (x) (Dk. 46 Fadıl x), Buğra (x) (Dk. 53 Mert x), Murat (x), Uğur (x) (Dk. 46 Tolga xx)
GOLLER: Dk. 6 Berkay, Dk. 24 Ali Han, Dk. 37 ve Dk. 88 Yakup Alkan, Dk. 72 Anıl Gir (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Dede, Furkan (İskenderun FK), Cemal, Mert, Hayrullah (Fethiyespor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Mardin Fosfatspor deplasmanındaki galibiyetle liderliği ele geçiren Fethiyespor, evinde İskenderun Futbol Kulübü'nü de farklı geçerek koltuğunu korudu: 5-0. Fethiye İlçe Stadı'ndaki maçın gollerini 6'ncı dakikada Berkay, 24'üncü dakikada Ali Han, 37 ve 88'inci dakikalarda Yakup Alkan ile 72'nci dakikada Anıl Gir attı. Grupta üst üste 3, son 7 maçta 5 galibiyet alan Fethiyespor, bu skorla puanını 23'e çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2020-12-02 14:57:19

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