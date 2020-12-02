Tff 3.Lig Fethiyespor:5- İskenderun FK: 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tff 3.Lig Fethiyespor:5- İskenderun FK: 0

İHA

Tff 3.Lig Fethiyespor:5- İskenderun FK: 0

Tff 3.Lig: Fethiyespor 5 İskenderun FK 0
Misli Com 3.lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği İskenderun FK’yı 50 mağlup etti.
Karşılaşmayı Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Ağır Ceza Mahkmesi Başkanı Abdülkadir Ungan, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Yomraspor Başkanı Davut Atmaca ve iki takım yöneticileri şeref tribününden izlediler.
Karşılaşma seyircisiz oynanırken, tribünlere sadece Kovid19 tedbirleri kapsamında yöneticiler ve diğer ilgililer alındı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Ali Han’ın geliştirdiği atağın devamında Cemal’in pası ile topla buluşan Berkay’ın ceza alanı yayından sert vuruşu ağlarla buluştu. 10
10. dakikada ceza yayında topla buluşan Buğrahan’ın sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
20. dakikada Anıl Gir’in ceza sahasına ortasında Yakup penaltı noktası üzerinden istediği vuruşu yapamayınca top kaleci Ramazan’da kaldı.
23. dakikada Ali Han ceza alanında oluşan karambolde topla buluşan Ali Han, düzgün bir vuruşla kaleci Ramazan’ın yanından ağlara gönderdi. 20
25. dakikada Mert’in ceza sahası içerisinde Buğrahan’a müdahalesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Bir dakika sonrasında Uğur’un kullandığı penaltı atışında kaleci Serkan köşeye giden topu çıkardı ve gole izin vermedi.
31. dakikada Yakup sağ kanattan sürüklediği atakta Cemal’in vuruşu üstten auta çıktı.
32. dakikada Buğrahan’ın ceza sahası içinden sert şutunda Serkan köşeye giden topu kornere çeldi.
37. dakikada Hayrullah’ın getirdiği topta pasını Ali Han’a aktardı. Ali Han ceza sahası içinde Yakup’u topla buluşturdu. Yakup sert vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 30
48. dakikada Yakup’un sürüklediği atakta Ali Han’ın ortasında Anıl Gir’in kafasından seken topa Fatih’in sert şutu farklı olarak üstten auta gitti.
56. dakikada köşe atışından gelen ortaya Tolga’nın kafasında savunmaya çarpan top tekrar kornere çıktı.
61. dakikada kazanılan serbest vuruşu Anıl Gir doğrudan kaleye kullandı. Vuruşunda top direğin yanında auta çıktı.
72. dakikada Hayrullah’ın pasında Ali Han hızla ceza sahasına girdi. Sol kanatta arka direkte topla buluşan Yakup’un vuruşunu defans kale çizgisinden çizgisinden çıkardı. Dönen topu Anıl Gir vole ile ağlarla buluştu. 40
83. dakikada Hakan çalımlarla ceza sahasına girdi. Yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.
88. dakikada Mert Özmen’in attığı uzun topla buluşan Yakup kalecinin altından, topu ağlar ile buluşturdu. 50

Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Süleyman Soyutürk xxx, Onur Tanrıverdi xxx, Emin Barlas xxx
Fethiyespor: Serkan xx,(Dk. 84 Halil x), Kutay xxx, (Dk. 82 Sabri x,) Berkay xxx, Anıl Gir xxx, ( Dk. 82 Turgay x), Cemal xxx, (Dk. 73 Anıl Arıcıoğlu x ),Yakup xxx, Fatih xxx, Ethem xx, Mert Özmen xx, Ali Han xxx, (Dk.73 Hakan x x), Harullah xxx
İskenderun FK: Ramazan x, Dede x, Ahmet x, Uğur x, (Dk. 46 Tolga x ), Buğra x, ( Dk. 53 Mert Özdestici x), Emre x, (Dk. 8 Ali x), Oğuzhan x, Yüksel x, Murat x,Engin xx, (Dk.46 Fadıl x ), Furkan x (Dk. 73 Ömer x )
Goller: Dk. 6 Berkay, Dk. 24 Ali Han, Dk. 88, 37 Yakup, Dk. 72 Anıl Gir ( Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 25 Dede, Dk. 38 Furkan ( İskenderun FK), Dk.29 Cemal, Dk. 59 Mert Özmen, Dk. 64 Hayrullah ( Fethiyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiyespor - İskenderun Futbol Kulübü: 5-0
YEREL HABERLER Fethiyespor - İskenderun Futbol Kulübü: 5-0
Yaralı yaban keçisi kurtarılıp tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı yaban keçisi kurtarılıp tedaviye alındı
Yaralı yaban keçisi tedaviye alındı Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Ekincik Mevkiinde Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı olarak bu yaban keçisi tedavi altına alındı.
YEREL HABERLER Yaralı yaban keçisi tedaviye alındı Muğla’nın ...
Muğla 112’ye Kasım’da 100 bin çağrı Muğla’da 7 acil çağrı numarasının tek numarada toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Kasım ayı içinde 100 bin 037 çağrı gelirken, bunlardan yüzde 30,6’sı asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti.
YEREL HABERLER Muğla 112’ye Kasım’da 100 bin çağrı Muğla’da 7 acil ...
TAB Başkanı Şahin’den "arı ürünleri uyarısı"
YEREL HABERLER TAB Başkanı Şahin’den "arı ürünleri uyarısı"
Engelli milli yelkenci Hüseyin Akbulut: Engellerinizi beyninizde aştıktan sonra başaramayacağız hiçbir şey yoktur
YEREL HABERLER Engelli milli yelkenci Hüseyin Akbulut: Engellerinizi ...
Engelli milli yelkenci: Engellerinizi beyninizde aştıktan sonra başaramayacağız hiçbir şey yoktur
YEREL HABERLER Engelli milli yelkenci: Engellerinizi beyninizde ...
Başkan Gürün’den engelliler günü mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den engelliler günü mesajı Muğla ...
Marmaris’te içme suyu çalışmaları Marmaris İlçesi Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkiinde kullanım ömrünü tamamlayan ve basınç sorunlarının meydana geldiği içme suyu hatları yenileniyor.
YEREL HABERLER Marmaris’te içme suyu çalışmaları Marmaris İlçesi ...
Muğla'da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Muğla'da sis etkili oldu
Bodrumspor'un konuğu Mamak
YEREL HABERLER Bodrumspor'un konuğu Mamak
Milas zeytinyağında markalaşma bereketi yaşanıyor
YEREL HABERLER Milas zeytinyağında markalaşma bereketi yaşanıyor
Muğlaspor deplasmanda oynuyor
YEREL HABERLER Muğlaspor deplasmanda oynuyor
Huzurevinin bacasında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Huzurevinin bacasında çıkan yangın korkuttu
Huzurevindeki baca yangını paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Huzurevindeki baca yangını paniğe neden oldu
Muğla'da sokaklar boş kaldı 
YEREL HABERLER Muğla'da sokaklar boş kaldı 
Bodrum sokakları bom boş kaldı
YEREL HABERLER Bodrum sokakları bom boş kaldı
Suikast timinin ‘nitelikli yağma’ duruşmasında iddia makamı esasa ilişkin mütalaasını verdi
YEREL HABERLER Suikast timinin ‘nitelikli yağma’ duruşmasında iddia ...
Ağzını bantlayıp, ellerini bağladıkları kadının ziynet eşyalarını gasbeden 2 şüpheliden 1'i yakalandı
YEREL HABERLER Ağzını bantlayıp, ellerini bağladıkları kadının ...
Muğla’da 15 ayrı suçtan aranan şüpheli, JASAT'tan kaçamadı
YEREL HABERLER Muğla’da 15 ayrı suçtan aranan şüpheli, JASAT'tan ...
Muğla'da altın işlemeli bin yıllık Tevrat ele geçirildi
YEREL HABERLER Muğla'da altın işlemeli bin yıllık Tevrat ele ...
Sigara içerken uyuya kaldı, canından oldu
YEREL HABERLER Sigara içerken uyuya kaldı, canından oldu
Bodrum otogarı açılmadan enerji üretmeye başladı Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum yeni terminali çatısına kurulumunu yaptığı 640 KWH güce sahip güneş panelleri devreye alınarak enerji üretmeye başladı.
YEREL HABERLER Bodrum otogarı açılmadan enerji üretmeye ...
Bodrum'da bitmeyen yaz; çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu Aralık ayında deniz keyfi Türkiye kışı Bodrum yazı yaşıyor
YEREL HABERLER Bodrum'da bitmeyen yaz; çadırını, masasını, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X