Tff 3.Lig: Fethiyespor 5 İskenderun FK 0

Misli Com 3.lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği İskenderun FK’yı 50 mağlup etti.

Karşılaşmayı Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Ağır Ceza Mahkmesi Başkanı Abdülkadir Ungan, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Yomraspor Başkanı Davut Atmaca ve iki takım yöneticileri şeref tribününden izlediler.

Karşılaşma seyircisiz oynanırken, tribünlere sadece Kovid19 tedbirleri kapsamında yöneticiler ve diğer ilgililer alındı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Ali Han’ın geliştirdiği atağın devamında Cemal’in pası ile topla buluşan Berkay’ın ceza alanı yayından sert vuruşu ağlarla buluştu. 10

10. dakikada ceza yayında topla buluşan Buğrahan’ın sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

20. dakikada Anıl Gir’in ceza sahasına ortasında Yakup penaltı noktası üzerinden istediği vuruşu yapamayınca top kaleci Ramazan’da kaldı.

23. dakikada Ali Han ceza alanında oluşan karambolde topla buluşan Ali Han, düzgün bir vuruşla kaleci Ramazan’ın yanından ağlara gönderdi. 20

25. dakikada Mert’in ceza sahası içerisinde Buğrahan’a müdahalesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Bir dakika sonrasında Uğur’un kullandığı penaltı atışında kaleci Serkan köşeye giden topu çıkardı ve gole izin vermedi.

31. dakikada Yakup sağ kanattan sürüklediği atakta Cemal’in vuruşu üstten auta çıktı.

32. dakikada Buğrahan’ın ceza sahası içinden sert şutunda Serkan köşeye giden topu kornere çeldi.

37. dakikada Hayrullah’ın getirdiği topta pasını Ali Han’a aktardı. Ali Han ceza sahası içinde Yakup’u topla buluşturdu. Yakup sert vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 30

48. dakikada Yakup’un sürüklediği atakta Ali Han’ın ortasında Anıl Gir’in kafasından seken topa Fatih’in sert şutu farklı olarak üstten auta gitti.

56. dakikada köşe atışından gelen ortaya Tolga’nın kafasında savunmaya çarpan top tekrar kornere çıktı.

61. dakikada kazanılan serbest vuruşu Anıl Gir doğrudan kaleye kullandı. Vuruşunda top direğin yanında auta çıktı.

72. dakikada Hayrullah’ın pasında Ali Han hızla ceza sahasına girdi. Sol kanatta arka direkte topla buluşan Yakup’un vuruşunu defans kale çizgisinden çizgisinden çıkardı. Dönen topu Anıl Gir vole ile ağlarla buluştu. 40

83. dakikada Hakan çalımlarla ceza sahasına girdi. Yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.

88. dakikada Mert Özmen’in attığı uzun topla buluşan Yakup kalecinin altından, topu ağlar ile buluşturdu. 50



Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Süleyman Soyutürk xxx, Onur Tanrıverdi xxx, Emin Barlas xxx

Fethiyespor: Serkan xx,(Dk. 84 Halil x), Kutay xxx, (Dk. 82 Sabri x,) Berkay xxx, Anıl Gir xxx, ( Dk. 82 Turgay x), Cemal xxx, (Dk. 73 Anıl Arıcıoğlu x ),Yakup xxx, Fatih xxx, Ethem xx, Mert Özmen xx, Ali Han xxx, (Dk.73 Hakan x x), Harullah xxx

İskenderun FK: Ramazan x, Dede x, Ahmet x, Uğur x, (Dk. 46 Tolga x ), Buğra x, ( Dk. 53 Mert Özdestici x), Emre x, (Dk. 8 Ali x), Oğuzhan x, Yüksel x, Murat x,Engin xx, (Dk.46 Fadıl x ), Furkan x (Dk. 73 Ömer x )

Goller: Dk. 6 Berkay, Dk. 24 Ali Han, Dk. 88, 37 Yakup, Dk. 72 Anıl Gir ( Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 25 Dede, Dk. 38 Furkan ( İskenderun FK), Dk.29 Cemal, Dk. 59 Mert Özmen, Dk. 64 Hayrullah ( Fethiyespor)



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