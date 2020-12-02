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Azmi ile örnek oldu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Bahar, Yüzbaşı rütbesi ile Muğla’da görev dönüşü geçirdiği trafik kazası sonrası hayat mücadelesini akademik personel olarak sürdürürken, hayatını anlattığı ‘Vazgeçme’ kitabı ile de kendisi gibi engelli olan bireylere örnek oldu.

İHA

Azmi ile örnek oldu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Bahar, Yüzbaşı rütbesi ile Muğla’da görev dönüşü geçirdiği trafik kazası sonrası hayat mücadelesini akademik personel olarak sürdürürken, hayatını anlattığı ‘Vazgeçme’ kitabı ile de kendisi gibi engelli olan bireylere örnek oldu.

1996 yılında Muğla İl Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Bölük Komutanı olarak Yüzbaşı rütbesi ile görev dönüşünde kaza yapan ve belden aşağısı felç olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bahar, kendisi gibi engelli olan bireylere yazdığı ‘Vazgeçme’ kitabı ile örnek oldu.
Kaza sonrası ailesinin desteğini hiçbir zaman kaybetmeyen Bahar, Ankara Gülhane Tıp Akademisi'nde 1 yıl boyunca tedavi gördü. Bu süreçte Bahar'ın en büyük destekçisi Muğla İMKB Ortaokulu Müdürü eşi Hesna Bahar oldu. Tedavi sonrası emekli hayatı sürmek erine akademik kariyer için çalışmalara başladı.
Yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdüren Kara Harp Okulu mezunu Bahar, 1998 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı ve eğitimini 2000 yılında başarıyla tamamladı. Ozan Bahar, aynı yıl MSKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı'nda doktoraya başladı. 2002 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden jandarma yüzbaşı rütbesiyle malulen emekli olduktan sonra MSKÜ'nün açtığı sınavları kazanarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kadrosundan İktisat Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2005 yılında ise doktora derecesi aldı. 2006 yılında yardımcı doçent olan Bahar, bir yıl sonra doçent ve 2013 yılında 'profesör' unvanını aldı.
MSKÜ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bahar, son olarak, hayatını anlattığı ‘Vazgeçme’ adlı kitabı çıkardı. Bahar, “Kişisel gelişim, motivasyon kategorisinde bu adla (Vazgeçme) çıkan ilk kitap olma özelliğini taşıyor. Tabi kendini kötü hisseden, bir sorunla, engelle, bu engelin illaki fiziksel olması şart değil, ruhu da çökmüş olabilir. Kanserle mücadele ediyor, ne bileyim çocuğu ölmüş, uzvunu kaybetmiş olabilir. Hepimizin hayatta inişleri çıkışları var. Hayat sürekli tek düze bir çizgi halinde gitmiyor. Dolayısıyla inşallah bu kitabı okuyanlar 7’den 77’ye, gencinden yaşlısına herkesin kendince bir şeyler bulabileceği, bir ümitsizlik, karamsarlık, bir çıkış yolu arıyorsa doğru kitabı elinde tutuyor” dedi.
Cumhurbaşkanından ödül aldı
Prof. Dr, Ozan Bahar, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2017 yılında düzenlenen ‘Engelleri Aşanlar2017” programında eğitim alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül aldı. AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarı hikâyeleriyle öne çıkan engellileri mücadeleleri, gayretleri ve kararlılıkları için tebrik etti. Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Prof. Dr. Bahar, “Eğitim alanında şahsıma verilen bu anlamlı ödülü, eğitim camiasındaki tüm engelli öğretim elemanları, öğretmenler ve öğrencilerimiz adına aldım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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