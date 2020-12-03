Bulduğu 5 kilo 624 gram ağırlığındaki mantar şaşırttı

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), DHAMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin doğada bulduğu 'körek' cinsi mantar, 5 kilo 624 gram ağırlığıyla dikkat çekti.
Bodrum'un OrtakentYahşi Mahallesi sırtlarında her yıl mantar toplayan evli ve 2 çocuk babası tekne aşçısı Mustafa İnce (58), bu yıl gezinirken 5 kilo 624 gram ağırlığındaki 'körek' cinsi mantar buldu. Devasa yapısıyla şaşırtan mantar, görenlerin ilgisini çekti. İlk kez mantarın bu kadar büyüğüne rastladığını belirten Mustafa İnce, "Hobi olarak mantar toplamayı çok severim. Bir çam ağacının dibinde bir kökteki bugüne kadar rastladığım en büyük mantarı gördüm" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-12-03 11:39:22
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