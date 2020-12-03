Muğlaspor maç oynayamadan döndü



MUĞLA (DHA) - Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Muğlaspor, 12'nci hafta mücadelesi için gittiği İstanbul'dan maç oynayamadan döndü.

Yeşil beyazlı ekibin rakibi Silivrispor'da 17'si futbolcu olmak üzere 22 kişide koronavirüs tespit edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu gelişme üzerine müsabakayı ileri bir tarihe erteledi. Maçtan önce yapılan testler sonucunda Muğlaspor'da 1'i futbolcu, 2'si teknik heyet, 1'i de idari personel olmak üzere 4 kişide pozitif vaka tespit edilmişti. Muğlaspor'un 10'uncu haftada deplasmanda oynanması gereken Kozanspor karşılaşması da yine rakip takımda görülen vakalar nedeniyle ertelenmişti.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2020-12-03 11:40:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.