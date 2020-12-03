Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Uçak'tan Engelliler Günü mesajı Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu açıkladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle açıklama yapan Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, çalışma hayatında engelli çalışanların iyi anlaşılması, doğru işe yerleştirilmesi, geliştirilmesi ve yönetici vasfını kazanması için yeterli fırsatların verilmesi için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Uçak yaptığı açıklakada, “Dünya Engelliler Günü’nün, engeli bulunan bireyler ve kamu görevlileri özelinde çalışanlar açısından daha iyinin, daha güzelin, daha doğrunun ve görevde yükselmeden mali hak çerçevelerine, özlük haklarından sosyal hak ve yardımlar gibi birçok mecrada gerçekleşmesi için sendikal haklar zemininde ve örgütlenme bilinciyle değişime açık yasal altyapı ve insani kalkınma portföyü oluşturmak istiyoruz. Eğitim BirSen olarak, bu amaçla, herkesin kendisine ait gördüğü, engelsiz Türkiye için fikir yürüttüğü, tepki ortaya koyduğu, örgütlendiği ve örgütlenerek güçlendiği bir iradenin, bilincin var olması Türkiye’deki bütün sendikalarda, bütün kurumlarda hayatla uzlaşan, insana odaklanan, temel hak ve özgürlüklerin engeli olan bireyler açısından da teminatını güçlendirmeyi hedefleyen bir örgütlü kimlik olarak çalışmalar yapmaktayız” dedi.

“Covid17 engeli bulunan bireyleri etkiledi”

Günümüzde Covid19 salgınının engeli bulunan bireyleri de etkilediğini belirten Uçak, “Bu vesileyle, kamu görevlileri özelinde engeli bulunan emekçi bireylerin dönüşümlü mesai, mesaiden muaf tutulma, evdenuzaktan çalışma gibi tedbiri ve arızi yöntemlerden yararlandırılmasında uygulamaya dair genellik ve eşitliğin sağlanmasını öneriyor ve önemsiyoruz. Dünya Engelliler Günü’nün bir farkındalık oluşturma, artırma ve derinleştirme işlevine sahip olduğundan hareketle, 10 milyona yakın engeli bulunan bireyin yaşadığı Türkiye’de, bu alana mahsus çalışmaların, örgütlenmelerin, yasama ve uygulama içeriklerinin özel bir önem ve değere sahip olduğu kanaatinin oluşması ve oluşturulması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

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