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Fethiye’de 8 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi

İHA

Fethiye’de 8 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara 8 akülü sandalye hediye edildi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması nedeniyle, Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Melek Gözde Gürsoy Hoşafcı, beraberinde Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, Belediye Meclisi Engelli Komisyonu Başkanı Devrim Deniz Öztürk ve Engelli Komisyon Üyesi Taner Boz ile birlikte, Fethiye Belediyesi’ne başvuru yapan 8 engelli vatandaşın evlerine gidilerek akülü sandalye hediye edildi.

Belediye Başkan Vekili Melek Gözde Gürsoy Hoşafcı yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi; “1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan karar sonucu ‘3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’ olarak kabul edilmiştir. Türkiye’de Ulusal Engelli Veri Tabanına göre nüfusunun yüzde 13 ‘ ü engelli bireyden oluşmaktadır. Bu oran çeşitli sebeplerle gün geçtikçe artmaktadır. Engelli bireyler için yapılacaklar ile birlikte yüzde 13’lük engelli oranın düşürülmesi için yapılması gerekenlerin planlanması ülke politikası olmalıdır. Akraba evliliklerinin önlenmesinden, hamilelik sırasında kadının fiziksel ruhsal gereksinimlerinin karşılanmasına, iş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirlerden, trafik kazalarına, savaşlara, teröre kadar önlem alınması gereken pek çok konu var, yol uzun"

Yaşanılan kentlerde engelli bireylere sağlanması gereken olanaklardan bahseden Gözde Gürsoy Hoşafcı; “Her engelli birey herbirimiz ile eşit hak ve özgürlükler sahip olarak dünyaya gelmektedir. Tam da bu sebeple "engellilik" farkındalık ve sağ duyu meselesi ile birlikte “hak ve adalet” meselesidir. Engellilerin engelini kaldırmak için 3 Aralık gibi küçük bir tarih aralığından bakmak kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm değildir. Engelli olan bireyler değil o bireylerin yürüyemediği kaldırımlar, giremediği denizler, okuyamadığı kitaplar, özetle hakkı olup da yaşayamadığı hayattır. Bu bağlamda engellilere yönelik politikaları temel alan Engelliler Hakkında Kanun 2005 yılında resmi gazetede yayınlanarak engellinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılanması, yaşamını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlaması için fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırılması, engelinin oluşturduğu psikolojik etkilerini mümkün olan en az düzeye indirilmesi, binaların, açık alanların, ulaşım, iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli, bağımsız ve erişilebilir olması kanun çerçevesinde garanti altına alınmıştır. Ancak kanun çerçevesinde garanti altına alınan hakların uygulanması noktasında gerek ülke genelinde gerekse Fethiye özelinde yolun başlangıcında olduğumuzun ve yolun uzunluğunun bilincindeyiz” dedi.

“Engelsiz kent gelişmişliğin göstergesidir.”
Kentlerin engelli vatandaşlar için yaşanabilir hale getirilmesi konusuna vurgu yapan Gözde Gürsoy Hoşafcı sözlerine şu şekilde devam etti; “Engelsiz kent diğer bir ifade ile “herkes için erişilebilir kent” gelişmişliğin en belirgin göstergesidir. Erişilebilirlik, o kentte yaşayan tüm bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan kamusal hizmetlerin tümüne ulaşabilmeleri ve bunları kullanabilmeleri, kısaca toplumsal yaşama katılabilmeleri için yapılı çevrede ve kentsel hizmetlerde alınması gereken tüm tedbirleri içermektedir. Kaldırımlarda, yaya geçitlerinde, parklarda, çocuk oyun alanlarında, kamunun hizmet verdiği kamu kullanımına açık tüm binalarda ve ulaşım hizmetlerinde erişilebilirlik tedbirlerinin alınması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bağlamda belediyemizdeki ilgili birim müdürlüklerinden yetkilendirilmiş personelimiz, ilgili meslek odalarının gönüllüleri ve ilgili tüm STK üyelerinin içinde olduğu” Erişilebilirlik Komisyon” ile kentimize birlikte yön vermeyi önceliyoruz. Kentimizin mevcut durumunum revizesinde olduğu gibi uygulamayı planladığımız yeni projelerimizde eşitlikçi, güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir anlayışla yaklaşmak birincil önceliğimizdir. Her türlü koşul ve olanağın engelli bireyler ve engelli olmayan bireyler için eşit olması gerektiğinin bilincinde olarak hakkınız olan hayatı yaşayabildiğiniz, hayata aralıktan bakmadığınız günleriniz olmasını dileriz.”
Basın açıklamasının ardından Başkan Vekili Gözde Gürsoy Hoşafcı, Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, belediye meclisi Engelli Komisyonu Başkanı Devrim Deniz Öztürk ve üye Taner Boz, ekiplerle birlikte 8 engelli vatandaşın evine giderek akülü sandalyeleri teslim ettiler. Ardından Vekil Gözde Gürsoy Hoşafcı, Sabri Oğuz Bolelli ve Taner Boz, engelli derneklerine ziyarette bulundular.

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