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Muğla'da dönerciyi soyan hırsız, dükkanın motosikletini de alıp, kaçtı

DHA

Muğla'da dönerciyi soyan hırsız, dükkanın motosikletini de alıp, kaçtı


Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da bir restorana giren hırsız, güvenlik kamerasına aldırış etmeden kasaya yönelerek önce buradaki bir miktar parayı aldı ardından işletmeye ait olduğu öğrenilen yaklaşık 20 bin TL değerindeki motosikleti de çalıp, kaçtı.
Olay, dün sabah saatlerinde Menteşe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, dükkanda kimsenin olmamasını fırsat bilen bir kişi, pandemi nedeniyle kapalı olan dönerciye girdi. Şüpheli, güvenlik kamerasına aldırış etmeden dükkandaki kasaya yöneldi. Kasada bulunan yaklaşık 350 TL'yi çalan hırsız ardından dükkanın dışında bulunan paket servisinde kullanıldığı öğrenilen motosikleti de alıp kaçtı.
DURUMU ÇALIŞANLAR FARK ETTİ
Sabah restorana gelen çalışanlar, kasanın açık olduğunu fark edince durumdan şüphelendi. Ardından kasadaki az miktarda paranın alındığını fark eden çalışanlar, güvenlik kamerasını izledikten sonra polise haber verdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede motosikletin de aynı hırsız tarafından çalındığını tespit etti. Polis ekipleri, kaçan şüpheleye yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Hasan AKYILDIZ
2020-12-03 23:54:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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