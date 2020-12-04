Pakistan Donanmasının ‘Tabuk’ korveti Aksaz’ı ziyaret etti Pakistan Donanmasının PNS TABUK adlı korveti Aksaz Deniz Üs Komutanlığını ziyaret ederken, geri dönüş yolunda, PNS Tabuk Türk Donanması gemileriyle birlikte devriye görevine de çıktı.

Dost ve kardeş ülke Pakistan’ın ekonomik ve siyasi alandaki işbirliği askeri alanda da devam ediyor. İki donanma arasındaki etkileşimlere düzenli yapılan tatbikatlar, liman ziyaretleri, karşılıklı eğitim programları ve denizcilik üretim sektöründeki işbirliği sürüyor.

Pakistan donanmasına ait PNS Tabuk korvetinin Aksaz deniz Üssü'ne yaptığı liman ziyareti, PNS Tabuk Kasım 2020'de Karaçi yolu üzerinde Romanya'daki görevine giderken iki donanmanın keyfini çıkardığı güçlü bağların bir başka ifade edildi.

PNS Tabuk korvetinin çok amaçlı ve yüksek derecede adapte olabilen bir platform ve son model elektronik silahlarla, antigemi ve antihava silahlarıyla/sensörleriyle donatılmış, modern kendini savunma ve bitirici savunma sistemleriyle takviye edildiği açıklandı. Çok yönlü görev alabilen bir helikopterle ve UAV'yle eş zamanlı olarak donatılan PNS TABUK ile çok çeşitli deniz operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Aksaz Deniz Üssü'ndeki kalışı sırasında, PNS Tabuk'un Komutanı ve Pakistan Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Aksaz Deniz Üssü komutanını ziyaret etti.

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