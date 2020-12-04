Bodrumspor'un muhteşem ikilisi



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçta 3'üncü galibiyetini evinde Mamak Futbol Kulübü'nü 7-2 gibi farklı skorla yenerek alan Bodrumspor'da Harun Kavaklıdere ve Ozan Sol, bu sezonki performanslarıyla takımlarını sırtlıyor. Antalyaspor'dan sezon başında kiralık olarak yuvaya dönen 22 yaşındaki yıldız adayı Harun, Mamak karşısında 5 gol birden atarak eşine az rastlanır performans sergilerken 3 yıldır takımda forma giyen Ozan 2 golün yanı sıra asistleriyle de maça damga vurdu.

Gol sayısını 10'a çıkaran Harun ve 8 kez ağları sarsan Ozan toplam 18 gole imza attı. Bodrumspor'un bu sezon bulduğu 26 golün 18'ini müthiş ikili üretti. Dünkü performansıyla 2'nci Lig'de gol krallığı yarışında zirveye çıkan Harun, 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da forma giyen Emre Gemici'yle birlikte Türkiye liglerinin en golcü iki isminden biri konumunda.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-12-04 13:30:08



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