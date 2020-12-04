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Üreten çiftçilere kısıtlama yok Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, hafta sonu uygulanacak sokağa kısıtlama uygulamasında çiftçilerin mağdur olmaması için ilçe tarım müdürlükleri ile irtibata geçmelerini istedi.

İHA

Üreten çiftçilere kısıtlama yok Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, hafta sonu uygulanacak sokağa kısıtlama uygulamasında çiftçilerin mağdur olmaması için ilçe tarım müdürlükleri ile irtibata geçmelerini istedi.

Covid19 salgın tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile irtibata geçmeleri istendi.
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, pandemi döneminde üretimin ve gıdanın ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını belirterek, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak; pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarında üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları için üzerimize düşen görevi yerine getireceğimizi belirtmek istiyorum. Bu kapsamda üreticilerimiz İlilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizle irtibata geçebilirler. Hep birlikte duyarlı olursak bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.
“Kurumsal hizmeti en hızlı şekilde yapıyoruz”
Konuya ilişkin açıklama yapan İl Müdürü Saylak; “Covid19 virüsü nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde Dünya ve ülkemiz zorlu bir süreçten geçmektedir. Artan vakalar nedeniyle gerek dünyada gerekse ülkemizde tedbirler arttırılmıştır. İlimizde de İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarının titizlikle uygulanması, salgının kontrol altına alınmasında önemi büyüktür. Tüm vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarını titizlikle uymaya davet ediyoruz. Pandemiye rağmen salgının ilk gününden bu yana İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz kurumsal hizmetimizi en hızlı ve etkin şekilde yapmaktadır. Ancak bu süreci hep birlikte duyarlı olarak atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızın kurumumuza olan ziyaretlerini azami ölçüde ve kısa süreli tutmaları, varsa işlemlerini mümkün olduğu kadar internet üzerinden veya kısa süreli yapmalarını rica ediyoruz. Bu hem kendi sağlığınız, hem de toplum sağlığı açısından önem taşımaktadır” diye konuştu.
“Sokağa çıkma yasağında üreticilerimiz mağduriyet yaşamayacak”
Covid19 salgını tüm insanlığa üretmenin, üretimin, gıdanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine dikkat çeken İl Müdürü Saylak, “Mutfakta kilerinizde yiyecek ekmeğiniz, tüketecek gıdanız yoksa dünyanın en fakiri sizsiniz demektir. Bu bağlamda üretimin ana unsuru olan üreticilerimizin ne denli önemli bir iş yaptıkları da anlaşılmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarında üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları için üzerimize düşen görevi yerine getireceğimizi belirtmek istiyorum. Bu kapsamda üreticilerimiz İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizle irtibata geçebilirler. Sokağa Çıkma Yasağında üreticilerimiz mağduriyet yaşamayacak. Onlar üretime devam ederken bizde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Hep birlikte duyarlı olursak bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.
İlİlçe Müdürlüklerinin telefonları:
İl Müdürü Barış Saylak: 0532 767 1199
İl Müdür Yard. Muhammed Sevinç: 0505 775 3274
İl Müdür Yard. Enver Aydın: 0542 585 2870
İl Müdür Yard. Tanju Özdemirden: 0535 337 6730
Bodrum İlçe Müdür V. Serkan Kızılırmak: 0505 453 9995
Dalaman İlçe Müdürü Ergün Akdeniz: 0546 260 5642
Datça İlçe Müdürü Bülent Şatır: 0505 814 2853
Fethiye İlçe Müdürü Şaban Sarıkaya: 0532 701 9408
Kavaklıdere İlçe Müdürü Mehmet İdar: 0543 872 6432
Köyceğiz İlçe Müdür V. İsa Özden: 0536 334 4872
Marmaris İlçe Müdürü Nejmettin Kaya: 0532 720 8708
Menteşe İlçe Müdürü Mehmet Kuray: 0536 469 9385
Milas İlçe Müdürü Ali Parlu: 0542 652 3005
Ortaca İlçe Müdürü Okan Bilgiç: 0544 808 8424
Seydikemer İlçe Müdürü Engin Maraşlı: 0530 826 4926
Ula İlçe Müdürü Ahmet Donduran: 0532 516 1003
Yatağan İlçe Müdürü Ayşe Didem Biber: 0542 806 7582

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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