Marmaris’te pazarcı esnafına HES kodu zorunluluğu getirildi

Marmaris Belediyesi Kovid19 salgınına karşı aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekliyor. İlçede bulunan tüm pazar yerlerinde esnaflık yapan pazarcılara HES kodu zorunluluğu getiriliyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan vaka sayılarına karşı salgın tedbirleri bir bir hayata geçiriliyor. Salgın başlangıcından itibaren özellikle pazar yerlerinde bir dizi önlem alan Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şimdi de pazar esnafına yönelik HES (Hayat Eve Sığar) kodu zorunluluğu getirdi.

Kontrollü sosyal hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerde kurumlarla ve kişilerle, Kovid19 hastalığı açısından kişinin herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmaya yarayan HES kodu olmayan esnaf, 7 Aralık Pazartesi’den itibaren ilçede bulunan tüm pazar yerlerine alınmayacak. HES kodu alan esnaflarsa gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazsa pazar yerine kabul edilecekler.

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