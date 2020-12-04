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Güllük Körfezi’nde yer alan balık üretim sahalarında şamandıra çalışması yapılacak

İHA

Güllük Körfezi’nde yer alan balık üretim sahalarında şamandıra çalışması yapılacak

Güllük Körfezindeki balık çiftliklerinin bir sorunu daha çözüme kavuşuyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün bölgeye dair hazırladığı rapor ile birlikte İALA (Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği) kriterlerine uygun ve Dernek ÇED olumlu üretim sahalarını çevreleyecek olan şamandıralama sonrası hem liman işletmelerinden kaynaklı uluslararası deniz trafiği düzenlenmiş olacak hem de balık çiftlikleri üretim sahaları uluslararası haritalara işlenecek.
Bu kapsamda 2021 yılı yazına kadar tamamlanacak projenin yatırım maliyeti 285 bin dolar olarak belirlenirken, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan yaptığı açıklamada, burada daha önce meydana gelen gemi kazalarına da değinerek, “sektörün pandemi sürecinde her türlü sıkıntıya rağmen ülke ekonomisine üretimle gerçekleştirdiği katkı yaptığı yatırımlarla da sürüyor” dedi.
Bölgede daha önce bazı gemi kazalarının meydana geldiğine dikkat çeken Bozan, “kazaların ardından kıyı emniyeti çağırıldı. Doğru şamandıralama ve işaretleme çalışması yapalım dedik. Onlar bir rapor hazırladı. Genel anlamda bir gemi haritası çizeceğiz. Numuneler yapılıp Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne kontrol ettirilerek devreye alınacak. Yaklaşık 285 bin dolar maliyetli bu çalışma ile yatırımımızı gerçekleştireceğiz. Sektör pandemi ve kendi sorunlarıyla uğraşırken, sağlıklı işlemesi, üretimin devam etmesi adına üzerine düşen yatırımı yapmaya devam ettiriyor. Ülkemizde bilgi sahibi olan olmayan bilgisizce fikir beyan edebiliyor. Üretimi gerçekleştirilen Kültür balıkçılığı dünya da bile yoğun talep görürken birileri çıkıp değerleri adına bilgili bilgisiz yorum yapabiliyor. Ama sektör yaptığı gerek yatırım gerekse Pandemi sürecinde gerçekleştirdiği üretimlerle ülke ekonomisine katkısı ile çalışmalarına devam ediyor. Balıkçılık, bu bölgeye gelecek gemilerin seyir güvenliğini düşünecek kadar değerli bir sektör” diyerek yapılacak çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

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