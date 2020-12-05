Datça'da fırtına sonrası tekne karaya oturdu

Muğla'nın Datça İlçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne karaya oturdu.
Palamutbükü Mahallesi'nde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya sürüklenen tekne Palamutbükü sahilinde karaya oturdu. Tekne, sabah saatlerinde Bodrum'da tersaneye çekildi.
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