Meteorolojiden Marmaris'e sağanak yağış uyarısı

Bugün akşam saatlerinden itibaren Marmaris'te sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'den alınan verilere göre, Muğla'nın kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olabileceğine karşı uyarıda bulunuldu. 2150 kilogram olabileceği tahmin edilen sağanak yağışlarla birlikte olası su baskını, ani sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.