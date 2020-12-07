Yayla Gökben’de 20 hane suya kavuştu Seydikemer Yayla Gökben Mahallesinde bin 100 metre içme suyu hattı döşenerek suyu olmayan 20 haneyi suya kavuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahallelerde yeni içme suyu hatları çekmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Seydikemer ilçesinin Yayla Gökben Mahallesi’nde suyu olmayan 20 hane için bin 100 metre uzunluğunda içme suyu hattı çekildi. MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 20 hane ilk defa suya kavuşurken, mahalle sakinlerinin kesintisiz su almaları da sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.