Turizm cenneti Bodrum’u sağanak vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi.

Bodrum’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Çöp kutuları, dubalar, sandalye ve masalar sokaklarda sürüklendi. Bitez Mahallesi’nde birçok cadde sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Neyzen Teyfik Caddesi, Atatürk Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve birçok sokak sular altında kaldı. BodrumTurgutreis karayolu da trafiğe kapanırken, ekipler yolları açmak için seferber oldu.

Şiddetli yağmur Bodrum Belediyesi, itfaiye, zabıta ekipleri ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği'ni de teyakkuza geçirdi. TurgutreisBodrum karayolu cadde ve sokaklardan gelen sular nedeniyle trafiğe kapatılırken, Gümbet ve Konacık yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekipleri su taşkınları oluşan bölgelerde önlem alarak, çöplerle kapanan mazgalları temizledi. Yaklaşık 45 dakika süren yağmur sonrası bazı iş yerlerinin depolarını da su bastığı öğrenildi. Bazı vatandaşlar su basan Dere Sokak'ta mazgalları temizledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.