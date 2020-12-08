Uyuşturucu ticaretine bir tutuklama

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Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü e bağlısı grup amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik ekiplerinin düzenlediği 4 ayrı operasyonda 3 parça halinde 122.56 gram esrar, 5 parça halinde 14.33 gram Metamfetamin ele geçirilmiştir. Operasyonlarda 6 şüpheli hakkında tahkikat yapılırken, bir şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçumdan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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