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Pansiyondan esrar ticaretine 4 gözaltı Bodrum Turgutreis Mahallesinde bir pansiyonda kalan ve buradan uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Pansiyondan esrar ticaretine 4 gözaltı Bodrum Turgutreis Mahallesinde bir pansiyonda kalan ve buradan uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Turgutreis Jandarma Karakol ekiplerinin pansiyonda kalan 4 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi almasının ardından pansiyonda arama yaptı.
Jandarma ekipleri, şüphelilerin kaldığı odada yaptığı aramada toz esrar ve Metamfetamin uyuşturucu madde ele ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.
Olay ilgili olarak R.I., Y.D., O.A. ve K.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken, 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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