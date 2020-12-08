Sıcak havalar Bodrum mandalinasını vurdu Bodrum mandalinası hasadında yüzde 50 düşüş yaşandı

Kokusu ve tadıyla Türkiye’de ün salan Bodrum mandalinasının hasadı başladı. Bodrum’da Mayıs ayında mevsim normallerin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle yarımada genelinde Aralık ayında yapılan mandalina hasatlarında yüzde 50 düşüş olduğu öğrenildi.

Kokusu ve tadıyla bilinen Bodrum mandalina hasadı başladı. Üreticiler bu yıl mandalinaların az olması nedeniyle ne yapacağını şaşırdı. Bazı bahçelerde mandalina ağaç dallarını kıracak kadar çok olurken, birçok mandalina bahçesinde ise mandalinanın yok denilecek kadar az olduğu gözlendi.



Sıcak havalar mandalinayı vurdu

Mayıs ayında çiçek açan ve Aralık ayında meyve vermeye başlayan mandalina ağaçları bu yıl çok az meyve verdi. Özellikle Mayıs ayında yaşanan çöl sıcakları mandalina ağaçlarında açan çiçeklerin kurumasına neden oldu. Sıcak havaya dayanamayan çiçekler mandalinaya dönüşemeden öldü. Birçok bahçe bunu yaşarken Mayıs ayının 1’inci haftasında çiçek açan mandalina ağaçlarında ise dalları kırılacak kadar çok mandalina verdi. Bu durum karşısında bazı üreticiler mandalina hasadından memnun kalırken, birçok üretici ise mandalina olmaması sebebiyle ne yapacağını şaşırdı.



70 tondan 7 tona düştü

Mandalina bahçesi olan Erman Aras yılda 70 ton mandalina aldığı bahçesinden bu yıl 7 ton bile alamadığını belirterek “Maalesef sıcaklardan Bodrum da etkilendi. Yarım adanın birçok bölümünde mandalina hiç yok denecek kadar az. Bazı bölümlerinde ise çok fazla mandalina var. Bu da tamamen mayıs ayındaki sıcaklara bağlı olarak o anda çiçek açma noktasında olan ağaçlar çok etkilendi ve sıcak hava nedeniyle mandalina tutmadı. 15 gün önce veya 15 gün sonra çiçek açan veya konumundan dolayı daha önce çiçek açmış olan mandalina bahçelerinde mandalina var. Bodrum’un büyük bir bölümünde ise yüzde 10 ancak mandalina var. Biz senede 70 ton mandalina üretirken bu yıl 7 ton bile mandalina yok” dedi.

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