Ulaşımda HES kodu uygulaması başladı Muğla il genelinde toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması başladı. HES kodlarını ulaşım kartlarına tanıtmayanlar topu taşıma araçlarından faydalanamayacak.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Muğla’da toplu taşımada 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren HES kodu uygulamasına başlandı. Covid19 tedbirleri kapsamında vaka ve can kaybı sayısındaki artış, yeni önlemleri de zorunlu kılıyor. Son olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan toplu taşımalarda HES kodu uygulaması Muğla’da uygulanmaya başladı.

Toplu taşıma kullanan yurttaşların Muğla Kartlarını “hes.mugla.bel.tr” sayfasından ilgili alanları eksiksiz doldurarak kişisel seyahat kartları, bayilerden alınan tam seyahat kartları, 2 dolumluk seyahat kartları ile temassız banka ve kredi kartlarına HES kodlarını tanımlayabilecek. HES kodu tanımlı kartlar ile ulaşım uygulaması 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren başladı. HES kodu tanımlı olmayan kartlarla toplu taşıma araçlarıyla seyahat edilemeyecek.

Muğla’da toplu taşıma kullanan ve kullanım kartlarına HES kodunu tanıtmayan yurttaşların öncelikle Muğla Büyükşehir Belediyesi https://hes.mugla.bel.tr" web adresine girilerek, sayfadaki üç seçeneğin doldurulması gerekmekte. HES kodunuz varsa ilk kısma HES kodunun girilmesi, henüz HES kodu edinmemişseniz öncelikle eDevlet veya Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodunuzun oluşturulması gerekiyor. İkinci kısımda T.C. kimlik numarası veya pasaport numarasın yazılıp, üçüncü kısımda ise toplu taşıma araçlarında kullandığı ödeme yöntemine göre ulaşım kartınızın arka yüzünde bulunan bayiden alınan tam ve kişiselleştirilmiş ulaşım kartı numarasını veya 2 Dolumluk Kart numarasını girmeniz, ayrıca ödemelerini temassız banka ve kredi kartı ile ödemek isteyen vatandaşların ise Kredi Kartı Numarası girilerek işlem tamamlanmış olacak.

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