Pansiyonda uyuşturucu ile yakalanan 4 kişiye gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, pansiyona düzenlenen operasyonunda, kaldıkları odada bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 5 Aralık'ta Turgutreis Mahallesi'ndeki bir pansiyonda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu pansiyona operasyon düzenleyen jandarma R.I., Y.D., O.A. ve K.A.'nın kaldığı odalarda yaptığı aramada 90 gram toz esrar, 4 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan aparat ele geçirdi. 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-12-08 19:26:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.