Marmaris'te 'dağ çileği' sofralarda



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, dağ eteklerindeki kızılçam ağaçları arasında yetişen, halk arasında 'dağ çileği' olarak adlandırılan meyve toplanmaya başlandı.

Kışın habercisi olarak bilinen, kocayemiş ağacında yetişen ve halk arasında 'dağ çileği' olarak adlandırılan meyve, Marmaris'teki kırsal mahallerde yaşayanların sofralarına ulaştı. İlçeye 50 kilometre mesafedeki Turgut, Taşlıca, Orhaniye ve Bayır gibi turistik yerleşim alanlarında

500 ila 900 metre rakımlı kızılçam ağaçları arasında bulunan dağ çileği, aralık ayı başında meyve vermeye başladı.

Doğasever ve gezgin Sait Kılıçsallayan, "Güney Ege Bölgesi'nde kocayemiş ağacında yetişen bu dağ çileği, yüksek tepelerde bulunuyor. Halk arasında dağ çileği denen bu meyve, kışın habercisi olarak bilinir. Hoş dengeli ekşi ve tatlı bir aroması mevcut. Yüksek tepelerde bulunduğu için bulunması ve toplanması zor. Beş yıldır bu meyvenin meraklısıyım. Her türlü hastalığa birebir ve vücuda direnç veriyor. Hem ailem hem de dostlarım için topladım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-12-09 11:16:55



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