Kaymakam Arslan: “Önlemlere daha fazla riayet etmeliyiz”

Muğla’nın Milas ilçesinde artan Kovid19 vaka sayılarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Kaymakamı Eren Arslan, özellikle bu süreçte ev ziyaretleri başta olmak üzere; taziye, nişan, düğün, doğum günü gibi insanların bir araya gelme nedenlerinin ortadan kalkması gerektiğine dikkat çekerek; “Devletin aldığı tedbirlere ilaveten ilçe halkının da kişisel önlemleri sonuç vermeye başladı. Vaka sayıların da az da olsa bir düşüş var. Rehavete kapılmadan tam aksine önlemlere daha fazla riayet ederek, kontrolü tamamen elimize almamız gerekiyor” dedi.



Milas Kaymakamı Eren Arslan, geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına ilçe olarak büyük ölçüde uyulduğunu belirterek; “2 günlük süreçte jandarma ve polisin sorumluluk alanında yaklaşık 100 kişiye, yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesilirken, bazı işyerlerine de açmakapama saatlerine uymadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi. Hafta içerisinde denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Bu kısıtlamalar aslında kimsenin özgürlüğünü kısıtlama olarak uygulanmıyor. Böyle düşünülmesi son derece yanlış... Bu uygulama, mümkün olduğu kadar insanların bir araya gelmelerini, sokak ve caddelerdeki yoğunluğu ortadan kaldırmaya dolayısıyla hastalığın daha fazla sayıda insana bulaşmasını engellemek içindir. Buna rağmen özellikle sosyal medyada insanların bir araya geldiğini, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını, kendilerinin paylaşımlardan görüyoruz. Lütfen ama lütfen bu süreçte bu tür şeylerden vazgeçelim. Yakın akrabaların bile birbirlerini ziyaret etmesi, cenaze nedeniyle taziyede bulunması, hasta ziyaretlerini yapması, doğum günü ya da farklı nedenlerle bir araya gelmesi bulaşın artmasına neden olmaktadır. Telefonla görüşerek, insanların acısını ve sevincini paylaşabiliriz. Bir süre daha önce kendi sağlığımız, sonra sevdiklerimizi düşünerek lütfen bir araya gelmeyelim” dedi.



"Yatak doluluk oranı yüzde yüze ulaşmış durumda"

Yeni yapılan Milas Devlet Hastanesindeki Yoğun Bakım Yatak Sayısına ilişkin bilgi de veren Milas Kaymakamı Eren Arslan; “Yatak doluluk oranında yüzde yüze ulaşmış durumdayız. Günde bir ya da birkaç hasta iyileşerek taburcu oluyor ancak yerine hemen birileri yatıyor. Özel İzan Hastanesi’nde de durum aynı. Bir yandan da Kovid19 dışındaki hastalar tedavi edilmeye çalışılıyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımıza daha fazla yardımcı olmak zorundayız. Çünkü onların yerine koyabileceğimiz bir başka personelimiz yok. Onlar da bu hastalığa yakalanıyor. Tedavi sürecinde diğer arkadaşları onların açığını kapatmak için daha fazla efor sarf ediyor. Süreç böyle devam ederse yarın bizim veya yakınlarımızın tedavisini üstlenecek sağlık personeli bulamayacağız. Sorumsuz davranışın cezasını sağlık çalışanlarına yüklemeye kimsenin hakkı yok” dedi.

“23 filyasyon ekibi görev yapıyor”

İlçe genelinde 23 filyasyon ekibinin görev yaptığına dikkat çeken Milas Kaymakamı Eren Arslan; “Bu ekiplerde 46 sağlık personelimiz çok zor şartlarda ve mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyor. Onların arasında diş hekimleri, aile hekimleri ve diğer sağlık çalışanları var ve bu personelimiz de hastalığa yakalanabiliyor. Arkadaşlarımızın onca çabası, emeği insanlarımızın dikkatsizliği, vurdumduymazlığı yüzünden heba oluyor. Lütfen gösterilen bu çabayı ve emeği boşa çıkarmayalım” dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.