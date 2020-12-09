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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas SGK'dan yapılandırma uyarısı

İHA

Milas SGK'dan yapılandırma uyarısı

Milas Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü, Milas Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyelerine bazı kamu alacaklarıyla ilgili oluşan borçların yapılandırması hakkında bilgilendirmede bulundu. MİTSO meclis üyelerinin yönelttikleri soruları da yanıtlayan SGK yetkilileri, Ağustos 2020 ve öncesi dönemlere ilişkin kesinleşmiş borçlar için yükümlülerin en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini bildirdi.

SGK Milas Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Ömer Gülter, kurumun İşveren Servisinden Elif Ercan ve BağKur Emeklilik Servisi Şefi Ümit Budak ile birlikte, MİTSO meclis üyelerine, 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un SGK borçlarının yapılandırılmasına yönelik uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Gülter, sunumunda SGK primlerini düzenli ödemekte olanlara teşvik indirimleri olduğunu ve bir işyeri için yapılandırma başvurusu yapmış bir kişinin aynı zamanda diğer işyerleri için de başvuru yapmış gibi yapılandırmadan yararlanabileceğini bildirdi. Ömer Gülter konuşmasında prim borçlarının peşin ödenmesinde ana para ile hesaplanan YİÜFE tutarının yüzde 90’ının silineceğini belirterek yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini bildirdi.
Yapılandırma kapsamına sigorta primleri, genel sağılık sigortası primleri, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan alacaklar gibi kamu borçlarının girdiğini anlatan SGK Merkezi İşveren Servisinden Elif Ercan ise sunumunda yapılandırılan SGK borçları için ilk taksitin son ödeme tarihinin1 Mart 2021 olduğunu, başvuruların esigorta, edevlet üzerinden yapılabileceği gibi kuruma şahsen başvuruda bulunarak da yapılabileceğini anlattı. Elif Ercan, ödemelerde ikişer aylık dönemler halinde 5, 9, 12 veya 18 taksit imkanı bulunduğunu, peşin ödemelerde ise YİÜFE tutarının yüzde 90’ının, ilk taksit 30 Nisan 2021 tarihe kadar ödenirse YİÜFE tutarının yüzde 50’sinin silineceğini, yapılandırılan borçlara haciz işlemi koyulamayacağını ve 2 taksit ödendiği zaman "borcu yoktur" yazısı alınabileceğini ifade etti.
SGK Merkezi BağKur Emeklilik Servisi Şefi Ümit Budak ise BağKur sigortalılarının borçlarının da yapılandırma kapsamında olduğunu belirterek BağKur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların da yapılandırma kapsamında olduğunu bildirdi.
MİTSO Meclis üyelerinin yönelttikleri soruları da yanıtlayan SGK yetkilileri bu kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanların bu yapılandırmalardan yararlanabilmeleri için, yapılandırmadan yararlanmak istedikleri borçlarına ilişkin dava açmamalarını veya açmış oldukları davalardan vazgeçmiş olmaları gerektiğini, davadan vazgeçme dilekçelerinin ilgili tahsil dairesine verilmesi gerektiğini de belirttiler.

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