Bakan Soylu'dan başsağlığı ziyareti

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Aykut KURT / MUĞLA, DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs nedeniyle eşi Süleyman Şah Gökcan'ı kaybeden AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan'a başsağlığı ziyaretinde bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Ziyaretin ardından Bakan Soylu, programı kapsamında İzmir'e gitti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İzmir Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte Muğla'ya geldi. Ankara'dan özel uçağıyla Milas-Bodrum Havalimanı'na inen Bakan Soylu ve beraberindeki heyet; Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Milas Kaymakamı Eren Arslan ilçe belediye başkanları ve partililer karşıladı. Havaalanındaki karşılamanın ardından helikopterle Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na iniş yapan Bakan Soylu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede ölen Süleyman Şah Gökcan'ın eşi AK Parti Milletvekili Yelda Gökcan'a evinde başsağlığı ziyaretinde bulundu. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Soylu, programı kapsamında İzmir'e gitti.DHA-Genel Türkiye-Muğla Aykut KURT

2020-12-09 13:22:31



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