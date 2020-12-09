MUSKİ, Yatağan’da içme suyu yenileme çalışmalarını sürdürüyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesinde Atatürk ve Yeni Mahallelerinde içme suyu hat yenileme çalışmaları sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahallelerde içme suyu çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Yatağan ilçesi Atatürk Mahallesinde içme suyu hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında MUSKİ ekipleri Atatürk Mahallesi’nde bulunan 215. Ve 219. Sokaklarda içme suyu hatlarını yenileyerek vatandaşların su ihtiyaçlarını kesintisiz olarak sağlamalarını amaçlıyor.

İnönü Bulvarı’nda içme suyu ve abone hattı çalışmaları tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Yatağan ilçesinde vatandaşların su ihtiyaçlarını kesintisiz sağlamaları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Yeni Mahallede bulunan İnönü Bulvarına bağlı Cumhuriyet ve Şadi Özcan Caddeleri arasında çalışma yürüten ekipler, bölgede içme suyu ve abone hattı yenileme çalışmalarını tamamladı.

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