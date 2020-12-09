Traktörün römorku devrildi; koca öldü, eşi yaralı



Süleyman İLTER / ORTACA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, virajda savrulan traktörün yerinden çıkıp yol kenarındaki su tahliye kanalına devrilen römorkunda yolculuk yapan Dursan Kaplan (32) yaşamını yitirirken, yanındaki eşi Tansu Kaplan (25) yaralandı.

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde yaşayan yaşayan Yılmaz Eşmeli, saat 13.30 sıralarında, 48 RG 902 plakalı traktörü ile kırsal Okçular Mahallesi'ndeki tarlasına gübre atmak için işçi götürmek üzere yola çıktı. Eşmeli'nin kullandığı traktör yağmurun kayganlaştırdığı yolda savruldu. Traktörün yerinden çıkan römorku, yol kenarındaki su tahliye kanalına devrildi. Traktörün römorkunda yolculuk yapan iki çocuk babası Dursan Kaplan yaşamını yitirirken, yanındaki eşi Tansu Kaplan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından traktörün römorku altından yaralı olarak çıkartılan Tansu Kaplan, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Dursan Kaplan'ın cesedi ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Jandarma traktör sürücüsü Eşmeli'yi gözaltına aldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER

2020-12-09 18:56:56



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