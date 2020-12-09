Marmaris'te 10 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi



Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde gümrük kaçağı ürün satıldığı belirlenen iş yeri ve depolara düzenlenen baskında, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan çeşitli marka gümrük kaçağı 4 bin 53 kol saati, 828 parfüm, 543 güneş gözlüğü ve 23 duvar saati ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerine, Marmaris ilçesinde toptan ve perakende olarak çeşitli gümrük kaçağı eşya satışı yapan A.A. ve N.K. adlı şüphelilerin bilgisi ulaştı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 1 hafta süren çalışmanın ardından bugün şafak vakti A.A. ve N.K.'nin sahibi olduğu iş yerleri, depo ve evlere eş zamanlı baskın düzenledi. Aramalarda; piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan gümrük kaçağı 4 bin 53 adet kol saati, 828 parfüm, 543 güneş gözlüğü ve 23 duvar saati ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-12-09 18:57:21



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