Yunan Sahil Güvenliği can salıyla Türk karasularına aitti

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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Bodrum Yalıkavak açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilen 11 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalıkavak açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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