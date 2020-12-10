Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın, adliyeye sevk edildi (2)



TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı eşi Vedat Demir'i (38) meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Şerife Demir (37), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şerife Demir'in, mahkemedeki ifadesinde, "Rahim kanseri olduğum için çalışmak istemediğimi eşime söyledim. Bana, 'Çalışacaksın' dedi. Aramızda tartışma çıktı. Çocuğumu dövmeye başladı. Araya girince bana da şiddet uyguladı. Bunun üzerine başına vazo ile vurdum. Ardından da kontrolümü iyice kaybedip, meyve bıçağı ile saldırdım" dediği öğrenildi. Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-12-10 15:49:19



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