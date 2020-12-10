Taksideki yolcunun elindeki saksıdan 1 kilo 236 gram esrar çıktı

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde durdurulan bir taksideki yolcunun elinde taşıdığı çiçekli saksıda, toprağın içine gizlenmiş 1 kilo 236 gram kubar esrar ele geçirildi.

Çetibeli jandarma arama ve kontrol noktasında, bir taksi durduruldu. Evrak kontrolü yapılırken, taksinin ön koltuğunda oturan yolcu A.T.'nin (30) şüpheli tavırları ekiplerin dikkatini çekti. Taksiden indirilen A.T.'nin üst araması yapıldı, elindeki saksı da kontrol edildi. Kontrolde, saksıdaki toprağın içine gizlenmiş, baharatlarla kokusunun engellenmeye çalışıldığı anlaşılan üzeri alüminyum folyo ve şeffaf naylonla sarılı halde 1 kilo 236 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan A.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-12-10 18:53:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.