Saman yüklü kamyon adeta yola sığmadı

AydınMuğla karayolunda seyreden saman yüklü bir kamyonun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Yükü hem oldukça fazla hem de dengesiz olan kamyon, oluşturduğu tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

Sabah saatlerinde AydınMuğla karayolu istikametinde ilerleyen kamyon yatağan yakınlarında zaman zaman trafiği de tehlikeye düşürdü. Adeta yola sığmayan kamyon dengesiz ve oldukça havaleli olan yükü ile bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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