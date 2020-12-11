İzmir'de boşandığı eşi tarafından öldürülen Fulya, Muğla'da toprağa verildi



Tolga TAHÇI / MUĞLA, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde çalıştığı pastanede boşandığı eşi tarafından vurularak öldürülen Fulya Öztürk (35), memleketi Muğla'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İnönü Caddesi'ndeki bir pastanede çalışan Fulya Öztürk'ün yanına geçen 9 Aralık Çarşamba günü boşandığı eşi Hasan Ozan Baştosun (31) geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Hasan Ozan Baştosun tabancayla Fulya Öztürk'e ateş etti. Öztürk vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yerde kalırken, Baştosun ise Öztürk'ün adına kayıtlı otomobille kaçtı. İş yeri çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekiplerince aranan Hasan Ozan Baştosun ise bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Çiftin yaklaşık 2 yıl önce boşandığı belirtilirken Baştosun'un ifadesinde kıskançlık sebebiyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Geçmiş yıllarda 'uyuşturucu ve kasten adam yaralama' suçlarından hakkında sabıka kaydı olduğu da ortaya çıkan Baştosun tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Baştosun tarafından tabancayla vurularak öldürülen iki çocuk annesi Öztürk, bugün memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi. Fethiye Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'ndaki cenaze törenine Öztürk'ün ailesi, yakınları, sevenleri ve kadın toplulukları katıldı. Kılınan namazının ardından Öztürk'ün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Tolga TAHÇI

2020-12-11 17:05:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.