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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumspor 3'te 3 için sahada

DHA

Bodrumspor 3'te 3 için sahada


BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 2 galibiyetle tekrar çıkışa geçen Bodrumspor, yarın Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle puan istikrarını yakalayan Bodrumspor, haftaya 18 puanla 12'nci sırada başladı. 13 puanlı Elazığspor ise alt sıralarla bağını koparma peşinde.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2020-12-12 13:03:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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