Bodrumspor 3'te 3 için sahada

BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 2 galibiyetle tekrar çıkışa geçen Bodrumspor, yarın Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle puan istikrarını yakalayan Bodrumspor, haftaya 18 puanla 12'nci sırada başladı. 13 puanlı Elazığspor ise alt sıralarla bağını koparma peşinde.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2020-12-12 13:03:46
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