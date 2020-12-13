Fırtınada kopan bacanın parçası çatıda hasara neden oldu

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Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle yerinden sökülen evin bacasının parçası çatıdan içeri girdi.

Olay, Muslihittin Mahallesi Durallar Sokak üzerinde bulunan bir evin çatısında meydana geldi. Menteşe'de iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış ve fırtına nedeniyle evin bacasının üst kısmı evin çatısına düştü. Bacanın üst kısmı ağırlığı ile çatıdan içeri girdi. Çatıda maddi hasar meydana oluştu.

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