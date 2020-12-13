Bodrumspor - Tetiş Yapı Elazığspor: 2-2

Yılbaşında yasak var mı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA)STAT: İlçe

HAKEMLER: Enes Kanpara (x), Mutlu Çiğdem (x), Nurettin Taşkesen (x)

BODRUMSPOR: Egemen (xx) Erkan (xx) (Dk. 72 Mert x), Emre (x) (Dk. 30 Batuhan x), Oğuzhan (x) (Dk. 72 Hüseyin x), Sergen (x), Emirhan (xx), Medeni (xx), Ozan (x), Muhammet (x), Cenk (xx), Apti Mert (xx)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ali (x) Onur (xxx), Murat (x) (Dk. 86 Cihan x), Muhammed (xx) (Dk. 64 Fırat x), Salih (x) (Dk. 71 Gökhan x), Hebat (x) (Dk. 87 Hasan), Tufan (xxx), Kadir (xx), Yiğitcan (xx), Eren (x) (Dk. 72 Gökhan x), Yusuf Ensar (xx)

GOLLER: Dk. 5 Apti Mert, Dk. 67 Cenk (Bodrumspor) Dk. 14 Muhammed, Dk. 90+4 Tufan (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Eren, Tufan (Elazığspor) Medeni (Bodrumspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanıp tırmanışa geçen Bodrumspor, evinde Tetiş Yapı Elazığspor'la son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya etkili başlayan yeşil-beyazlılar 5'te Mert'le öne geçerken, 14'te Muhammed dengeyi getirdi. Bodrumspor 67'de Cenk'le tekrar öne geçti, 89'da Ozan'la penaltı kaçırdı. Müsabakanın 90+4'üncü dakikasında sahneye çıkan Tufan, Elazığspor'u yenilgiden kurtardı.

5'inci dakikada Bodrumspor öne geçti. Ozan'ın pasında topla buluşan Apti Mert düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

14'üncü dakikada skora denge geldi. Orta sahadan topu kapan Muhammed ceza saha dışından çok sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

45'inci dakikada konuk takımdan Muhammed'in ortasında Yusuf topa dokunamadı, net fırsat kaçtı.

67'nci dakikada sol kanattan Ozan pasını verdi, topu iyi kontrol eden Cenk, Elazığspor ağlarını sarstı: 2-1.

89'uncu dakikada Bodrumspor, Cenk'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı kullanan Ozan meşin yuvarlağı auta gönderdi.

90+4'üncü dakikada sağ kanattan kazandığı topla ceza sahasına sokulan Tufan düzgün bir vuruşla takımına 1 puanı getiren golü kaydetti: 2-2. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM

2020-12-13 15:26:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.