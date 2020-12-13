Bodrum’da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti Bodrum’u fırtına vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti Bodrum’u fırtına vurdu

İHA

Bodrum’da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti Bodrum’u fırtına vurdu

İki gündür etkili olan yağışlarla birlikte Bodrum’da fırtına da etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan fırtına yaklaşık 8 milyon lira değerindeki yelkenli katamaranı alabora etti. Sahildeki işletmelere kadar gelen dalgalar hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.
Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli fırtına uyarısının ardından Bodrum’da başlayan lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini arttıran fırtınanın hızı zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaştı. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve güney kıyılarda oluşan dev dalgalar, sahil kenarlarındaki işletmeleri de vurdu.

8 milyon liralık katamaran sulara gömüldü
Sabah saatlerinden etkili olmaya başlayan ve gittikçe hızını arttıran fırtına nedeniyle 8 milyon değerinde olan yelkenli katamaran Bitez açıklarında alabora oldu. Fırtınanın süratine dayanamayan katamaran Bitez açıklarında battı.

Dalgalar sahilleri aştı
Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Bağla mahallelerinde bulunan sahilleri aşan dalgalar işletmelerin ön cephelerine kadar geldi. Bazı işletmeler deniz suyuyla dolarken, balıkçı teknelerinin de battığı öğrenildi. 50 ila 80 kilometre arasında esen kuvvetli fırtına zaman zaman yerini sağanak yağışa bıraktı.
Meteorolojiden edinilen bilgiye göre kuvvetli fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrumspor - Tetiş Yapı Elazığspor: 2-2
YEREL HABERLER Bodrumspor - Tetiş Yapı Elazığspor: 2-2
Badem ağaçları çiçek açtı Türkiye’nin birçok bölgesinde kış mevsimi yeni başlarken, Datça’da badem ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Badem ağaçları çiçek açtı Türkiye’nin birçok ...
Fırtınada kopan bacanın parçası çatıda hasara neden oldu
YEREL HABERLER Fırtınada kopan bacanın parçası çatıda hasara neden ...
Yunan vahşetini anlattılar Bodrum açıklarından Yunanistan Kalimnos adasına geçen 11 düzensiz göçmen Yunan sahil Güvenlik unsurları tarafından, para, altın cep telefonu ve eşyaları alındıktan sonra darp edildiklerini açıkladılar.
YEREL HABERLER Yunan vahşetini anlattılar Bodrum açıklarından ...
Bodrum'da balıkçı ağlarına 200 kilogram mayın parçası takıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da balıkçı ağlarına 200 kilogram mayın parçası ...
Marmaris'te yağmurlu hava etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Marmaris'te yağmurlu hava etkisini sürdürüyor
Marmaris'te alışveriş saatlerinde marketler denetleniyor
YEREL HABERLER Marmaris'te alışveriş saatlerinde marketler ...
'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER 'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı
Demir korkuluklara başı sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Demir korkuluklara başı sıkışan yavru köpeği itfaiye ...
Sahil Güvenlik 28 kaçak göçmeni kurtardı, Bakan Soylu, Yunan Bakanı etiketleyerek paylaşım yaptı
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik 28 kaçak göçmeni kurtardı, Bakan ...
Yavru köpeğin yaramazlığı başına iş açtı Kafasını demir korkuluklara sıkıştıran köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yavru köpeğin yaramazlığı başına iş açtı Kafasını ...
Arazide samanlar alev alev yandı
YEREL HABERLER Arazide samanlar alev alev yandı
Bodrum’da tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yola düştü Facianın eşiğinden döndüler
YEREL HABERLER Bodrum’da tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yola ...
Caretta Caertta deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı Muğla’nın Datça ilçesinde kenardan balık avlayan vatandaşlar ip ve naylon poşete dolanan Caretta Caretta deniz kaplumbağasını kurtararak tekrar denize bıraktı.
YEREL HABERLER Caretta Caertta deniz kaplumbağasını balıkçılar ...
Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi 1’inci Dünya savaşından kalan mayını gören balıkçılar şok oldu Mayın ihbarı alan ekip harekete geçti
YEREL HABERLER Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını ...
Sakar geçidinde görüş 5 metreye düştü Muğla’da dün başlayan sağanak yağış nedeniyle 10 kilometrelik Sakartepe rampasında oluşan sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü.
YEREL HABERLER Sakar geçidinde görüş 5 metreye düştü Muğla’da dün ...
Bodrum sahilleri bomboş kaldı
YEREL HABERLER Bodrum sahilleri bomboş kaldı
Başkan Aras'tan Fatma Girik'e doğum günü ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Aras'tan Fatma Girik'e doğum günü ziyareti
Can dostlar Jandarmaya emanet Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timleri sokağa çıkma kısıtlamasında Akyaka mahallesindeki Azmak’ta bulunan ördek ve kazlar ile sahilde bulunan köpekleri besledi.
YEREL HABERLER Can dostlar Jandarmaya emanet Muğla İl Jandarma ...
Fatma Girik doğum gününde unutulmadı
YEREL HABERLER Fatma Girik doğum gününde unutulmadı
Bodrumspor 3'te 3 için sahada
YEREL HABERLER Bodrumspor 3'te 3 için sahada
Turizmci Bülent Kaya “Beklenenden çok yabancı turist ağırladık” Bülent Kaya 2020 turizm sezonunu değerlendirdi
YEREL HABERLER Turizmci Bülent Kaya “Beklenenden çok yabancı turist ...
Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı
YEREL HABERLER Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı
Datça'da kuvvetli rüzgar
YEREL HABERLER Datça'da kuvvetli rüzgar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X