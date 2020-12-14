Din görevlileri sokak hayvanlarına sahip çıktı

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Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde müftülüğe bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına sahip çıktı.

Bodrum İlçe Müftülüğü bünyesinde hizmet veren din görevlileri, belediyeler ve resmi kurumların çalışmalarına destek olmak için sahaya inerek sokak hayvanlarını besledi. İlçede birkaç gündür etkili olan yağışlı havayı da dikkate alan görevlilerin duyarlılığı sayesinde, sokak hayvanları aç kalmaltan kurtuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarından itibaren sokak sokak gezerek sevimli dostları bulan ekipler, haftasonu boyunca sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşıladı.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-12-14 01:34:54



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