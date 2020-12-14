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Bodrumspor kahroldu

DHA

Bodrumspor kahroldu


BODRUM, (DHA) - 
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Tetiş Yapı Elazığspor'la 2-2 berabere kalan Bodrumspor galibiyeti kıl payı kaçırdı. Mücadelenin 89'uncu dakikasında 2-1 öndeyken penaltı kazanan yeşil-beyazlılar atışı gole çeviremedi. Skoru 3-1'e getiremeyen Bodrumspor, 90+4'üncü dakikada ise kalesinde golü gördü. Teknik direktör Tahsin Tam büyük şanssızlık yaşadıklarını belirterek, "Penaltıyı gole çevirsek maçı almıştık. Futbol böyle bir oyun. Kaçırdığımız penaltı sonrası golü yedik, çok üzgünüz" diye konuştu.
Bodrumspor gelecek hafta deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'la oynayacak. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM
2020-12-14 10:20:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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