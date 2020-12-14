İstinat duvarı otoparkın üzerine çöktü, bir otomobil hasar gördü

'Sizce kim bu bebek?'

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Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla ), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yol kenarındaki istinat duvarı, otoparkın üzerine çöktü, bir otomobil hasar gördü.

Bodrum'da bu sabah etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Suyla dolan BodrumTurgutreis kara yolunda sürücüler zor anlar yaşarken, Yalıkavak Mahallesi'ndeki 20 iş yerini su bastı. Konacık Mahallesi Yeni Hastane kavşağında yol kenarındaki istinat duvarı otoparkın üzerine çöktü. Bir otomobilde hasar oluştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-12-14 19:08:04



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