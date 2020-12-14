Ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Yılmaz (65) yönetimindeki 48 RR 151 plakalı hafif ticari araç, mahalle girişindeki virajda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Ali Yılmaz'ı araçta sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan çıkarılan yolcu konumundaki C.D. ise Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER

2020-12-14 22:35:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.