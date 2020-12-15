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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da istinat duvarı yıkıldı otopark çöktü

İHA

Bodrum'da istinat duvarı yıkıldı otopark çöktü

Bodrum’da 3 gündür süren yağmurun ardından istinat duvarı yıkıldı otopark çöktü 1 otomobil duvarın altında kaldı.
Bodrum’da 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış sonrası Konacık Mahallesi Beylikkırları mevkisinde karayolu kenarındaki istinat duvarı, kaldırım taşlarıyla birlikte oto yıkama işletmesinin üzerine yıkıldı. Olayda oto yıkamacıda bulunan bir otomobil yıkılan otoparkın altında kaldı. İhbar üzerine polis ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi, çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan beton elektrik direğinin kaldırılması için de çalışma başlatıldı.

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