EBA kullanımında Milas il birincisi

Uzaktan eğitim sürecinde Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitimlerini yürüttüğü ve öğretmenler ile öğrenciler tarafından kullanılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımında Muğla Türkiye birincisi, Milas ise ilde 13 ilçe arasında ilk sırada yer aldı.

İl birinciliği sonrasında açıklamada bulunan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; “Korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine evinde devam eden öğrenciler Millî Eğitim Bakanlığımızın Eğitim Bilişim Ağı’nı (EBA) aktif olarak kullanarak derslerini takip etmektedirler. İlçemizde kırsal mahallerinin çoğunlukta olması ve bazı mahallelerde altyapı eksikliklerinin bulunmasına karşın yüzde 86 aktif katılım oranıyla Muğla’da il birincisi olmanın gururunu yaşamaktayız. Eğitim Bilişim Ağını aktif olarak kullanamayan yüzde14 oranındaki öğrencilerimizin de katılım sağlaması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. İl birincisi olarak başarı bayrağını dalgalandıran ve bu mutlu tablonun mimarı olan tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.



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