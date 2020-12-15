9 düzensiz göçmen kurtarıldı

'Sizce kim bu bebek?'

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Bodrum açıklarında gece saatlerinde lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmek için hareket eden ve içinde 9 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot arıza yaptı.

Bitez açıklarında lastik botun arızalanması sonrası Sahil Güvenlik ekiplerin yardım çağrısı yapılması üzerine olay yerine Türk Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenen ve içinde 9 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botta bulunanlar sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

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