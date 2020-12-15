Büyükşehirden Ortaca ATA Sanayi Sitesine içme suyu hattı Muğla Büyükşehir Belediyesi Bölgenin en büyük sanayi sitelerinden biri olan ATA sanayi sitesinin genişleyen ve yeni işletmeleri açıldığı bölgelerine içme suyu hatları yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri içme suyu hattı olmayan bölgelere yeni şebeke hatları yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ortaca İlçesinde çalışma gerçekleştiren ekipler bölgeye yeni içme suyu hattı yaptı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Bölgenin en büyük sanayi sitelerinden biri olan ve her geçen gün büyümeye devam eden ATA sanayi sitesinde işletme sayısının artması ve özellikle Üniversite bölgesine doğru genişlemesi nedeniyle içme suyu hattı bulunmayan bölgelerde şebeke çalışması başlatıldı. 6 kişilik bir ekip ve 2 iş makinasıyla yapılan çalışmalar yaklaşık 15 gün içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 2 ayrı sokakta yapılan içme suyu şebekesine abonelik için vatandaşların başvuruları sürerken başvuru sahiplerinin işlemleri hızlı bir şekilde tamamlanıyor.

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