Muhtar sokak hayvanlarını kendi imkanları ile besliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtar sokak hayvanlarını kendi imkanları ile besliyor

İHA

Muhtar sokak hayvanlarını kendi imkanları ile besliyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Akarca Mahalle Muhtarı Cevdet Köse, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla besliyor.
Kısa sürede küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs, sadece insanları değil sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle vatandaşların da "Evde Kal" çağrılarına uymasıyla sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulması zorlaştı. Zor günlerinde hayvanları unutmayan Akarca Mahallesi Muhtarı Cevdet Köse ve azaları kendi imkanları ile sokak hayvanlarının aç kalmaması için Akaraca Mahallesi genelinde periyodik aralıklarla gerek hayvan severlerin bağışladığı, gerekse de kendi imkanları ile tedarik ettiği mamaları sokak hayvanlarına ulaştırıyor. Muhtar Köse'nin bu çalışması mahalle halkı tarafından büyük taktirle karşılanırken, Köse, sokak hayvanlarının da mahallenin birer bireyi olduğunu söyledi.
Sokak hayvanlarının da mahalle sakini olduğunu ifade eden ve elinden geldiğince sokak hayvanlarının ihtiyacını gidermeye çalıştığını ifade eden Akarca Mahallesi Muhtarı Cevdet Köse, "Mahallemde bulunan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımı muhtar olmadan önce de sürdürüyordum. Bu sorumluluğum muhtar olduktan sonra biraz daha arttı. Mahalle halkımın da bu konudaki müracaatlarını hiç bir zaman geri çevirmeyerek, elimden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösteriyorum. Akarca Mahallesi Muhtarı olarak ben bu konuda kendimi oldukça şanslı görüyorum. Çünkü evcil hayvanlara ve sokak hayvanlarına yönelik oldukça ilgi gösteren bir mahalle halkına sahibim. Mahallemdeki esnaf arkadaşlarım da bana destek olurken, ihtiyar heyetimde genç bir bayan arkadaşım var. Kendisi veteriner. Onun da bu çalışmamda bana çok büyük katkısı var. Özelikle kış aylarında olmamız neticesinde bu hayvanların biraz daha ilgi ve bakıma ihtiyacı var. Bizde elimizden gelen çalışmayı sarf ediyoruz" dedi.
Tezer, "Muhtarımız taktire şayan bir çalışma yapıyor"
On bir yıldır Akarca Mahallesi'nde yaşadığını ifade eden Gülen Tezer, isimi vatandaş ta muhtar Cevdet Köse'nin bu çalışmasının oldukça taktire şayan bir çalışma olduğunu ifade etti. Kendisinin de sokak hayvanlarına yönelik bir takım çalışmaları olduğunu fakat, şimdiye kadar sokak hayvanlarına yönelik çalışma içerisinde olan bir mahalle muhtarı ile karşılaşmadığını söyleyen Tezer, "Akarca Mahallesi Muhtarımız Cevdet Köse'nin mahalle muhtarlığına aday olduğu dönemde kendisine sokak hayvanları için neler yapacağını sormuştum. Kendisi de bana sokak hayvanları için planladığı çalışmalardan bahsetmişti. 2019 yılında gerçekleşen seçimlerin hemen akabinde yani muhtarlığı kazandıktan çok kısa bir süre sonrası bana ve mahallemizdeki hayvan sever vatandaşlara vermiş olduğu vaadini yerine getirmeye başladı. Mahallemizde sokak hayvanları çok olduğu için ne yazık ki araçların altında kalarak can veren çok hayvan oldu. Bunun önüne geçmek için mahallemizin giriş ve çıkışlarına sokak hayvanlarının olduğuna dair levhalar hazırlattı ve yol kenarına koydurdu. Muhtarımızın bu önlemi çok işe yaradı ve artık geçmiş yıllarda olduğu bu canlılar araçların altında kalmıyor" diye konuştu.
Sokak hayvanlarına yönelik muhtar Köse'nin çalışmalarının bununla yeterli kalmadığını söyleyen Tezer, "Mahallemizdeki sokak hayvanları ile ilgili ne zaman kendisine müracaatta bulunsak bizleri hiç boş çevirmedi. Gerek hayvan sever dostların katkıları ile gerekse de kendi imkanları ile daima periyodik zaman dilimlerinde sokaklardaki hayvanlar için bulunan mama kaplarını kendisi doldurur. Akarca mahallesi olarak biz vatandaşlar ve mahallemizdeki sokak hayvanları böyle bir muhtara sahip olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kendisine çok minnettarız. Oldukça da başarılı görüyoruz. Tüm çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz" dedi.
Yaklaşık 15 yıldır Akarca Mahallesinde Veterinerlik muayenehanesinin olduğunu söyleyen Uzman Veteriner Hekim Mustafa Tanır ise, "Yaklaşık iki yıl önce mahallemize muhtar seçilen Cevdet Köse muhtarımız, muhtar olmadan önce de sokak hayvanlarına ilgi gösteren bir kişi idi. Tabiki muhtar olduktan sonra bu ilgisi ve çalışması biraz daha arttı. Uzaktan gözlemlediğimiz kadarı ile mahalle halkımızda bu çalışmasından oldukça memnun. Bizde kendisine elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu güzel çalışması içinde kendisini kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı Bodrum Belediyesinde bıçaklı saldırı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı ...
Osman Gürün oyunu en çok arttıran başkan oldu
YEREL HABERLER Osman Gürün oyunu en çok arttıran başkan oldu
Armut ağacı aralıkta meyve verdi Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aralık ayı ortasında armut ağacının çiçek açıp, meyve vermeye başlaması şaşkınlığa neden oldu
YEREL HABERLER Armut ağacı aralıkta meyve verdi Muğla'nın Marmaris ...
Bodrum’a lapa lapa kar yağdı
YEREL HABERLER Bodrum’a lapa lapa kar yağdı
Marmarisli Ayaz bebeğe Ak Parti ilçe yönetiminden de destek geldi
YEREL HABERLER Marmarisli Ayaz bebeğe Ak Parti ilçe yönetiminden de ...
Muğla’da kuraklık uyarısı Her yıl artmaya devam eden kuraklık tehlikesi bu yıl da tüm ülke genelinde etkisini gösterirken Muğla’da da baraj seviyeleri geçen yılın aynı dönemine göre oldukça düştü.
YEREL HABERLER Muğla’da kuraklık uyarısı Her yıl artmaya devam eden ...
Bodrum’da denizin rengi kahverengiye dönüştü
YEREL HABERLER Bodrum’da denizin rengi kahverengiye dönüştü
Büyükşehirden Ortaca ATA Sanayi Sitesine içme suyu hattı Muğla Büyükşehir Belediyesi Bölgenin en büyük sanayi sitelerinden biri olan ATA sanayi sitesinin genişleyen ve yeni işletmeleri açıldığı bölgelerine içme suyu hatları yaptı.
YEREL HABERLER Büyükşehirden Ortaca ATA Sanayi Sitesine içme suyu ...
Muğla Eğitim Araştırmada felçli iki hasta sağlığına kavuştu Pandemi döneminde Covid-19 hastalarının yoğunluğunun yanında acil vakalara da müdahale eden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, felç geçiren iki hastayı sağlığına kavuşturdu.
YEREL HABERLER Muğla Eğitim Araştırmada felçli iki hasta sağlığına ...
Marmaris’te sağanak yağışlar sorunsuz atlatıldı
YEREL HABERLER Marmaris’te sağanak yağışlar sorunsuz atlatıldı
9 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’da konut satışları yüzde 12,9 azaldı Muğla’da konut satışları Kasım 2020 ayında 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12,9 oranında azaldı.
YEREL HABERLER Muğla’da konut satışları yüzde 12,9 azaldı Muğla’da ...
Muğla’da ormancılara silah eğitimi Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde silah taşıma ve kullanma yetkisi olan personele silah bakımı ve silah kullanma konusunda eğitim verildi.
YEREL HABERLER Muğla’da ormancılara silah eğitimi Muğla Orman Bölge ...
EBA kullanımında Milas il birincisi
YEREL HABERLER EBA kullanımında Milas il birincisi
Bodrum'da istinat duvarı yıkıldı otopark çöktü
YEREL HABERLER Bodrum'da istinat duvarı yıkıldı otopark çöktü
Bodrum'da 9 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 9 kaçak göçmen kurtarıldı
Ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Ortaca’da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Ortaca’da trafik kazası: 1 ölü
İstinat duvarı otoparkın üzerine çöktü, bir otomobil hasar gördü
YEREL HABERLER İstinat duvarı otoparkın üzerine çöktü, bir otomobil ...
Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama
YEREL HABERLER Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama
Jandarma, yolda bitkin bulduğu şahini ezilmekten kurtardı
YEREL HABERLER Jandarma, yolda bitkin bulduğu şahini ezilmekten ...
Muğla ve 3 ilçesindeki kaçakçılık operasyonlarında, 6 tutuklama
YEREL HABERLER Muğla ve 3 ilçesindeki kaçakçılık operasyonlarında, 6 ...
Ekipler teyakkuzda Muğla’da hafta sonu başlayan yoğun yağış ve fırtına uyarısının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.
YEREL HABERLER Ekipler teyakkuzda Muğla’da hafta sonu başlayan yoğun ...
Yatağan'da 3 ayda 55 aranan şahıs yakalandı Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son üç ayda değişik suçlardan araması bulunan 5 kişiyi yakaladı.
YEREL HABERLER Yatağan'da 3 ayda 55 aranan şahıs yakalandı Yatağan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X