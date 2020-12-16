Marmarisliler güneşli havanın tadını çıkardı

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile ve parklara koştu.

Marmaris'te 3 gün boyunca etkili olan sağanak yağışlar ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip, çoluk cocuk sahile ve parklara indi. Oltasını, sandalyesini ve yiyeceğini alan vatandaşlar sahillerde güneşin tadını çıkardı. Bazı çocuklar oltaları ile kendilerine verilen zamanı değerlendirip balık tuttu. Marmaris'te hava sıcaklığının bir hafta daha mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



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