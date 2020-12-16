Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı, 2'si başkan yardımcısı 3 kişi yaralandı



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a, bir süre önce görev yaptığı birim değiştirilen belediye personeli Kenan K. (40) tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Çıkan arbedede Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu ile 1 belediye çalışanı bıçakla hafif yaralandı.

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenilen Kenan K., bugün saat 10.00 sıralarında, Konacık Mahallesi'ndeki, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldi. 18 yıldır belediye personeli olan ve bir süre önce çalıştığı Fen İşleri Müdürlüğü'nden, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne alındığı öğrenilen Kenan K., yanında getirdiği bıçakla tartıştığı Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a saldırdı. Belediye personelinin araya girmesi üzerine arbede yaşandı. Arbedede Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz kolundan, Emel Çakaloğlu ile bir belediye personeli de ellerinden hafif yaralandı. Yaralanan 3 kişiye Belediye sağlık ekibi gereken ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne gidip, tedavilerini yaptıran Çakaloğlu ve Batmaz Bodrum Devlet Hastanesi'ne gidip, tedavilerini yaptırıp, darp raporu aldı. İki Belediye Başkan Yardımcısı ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, ifade verip, Kenan K.'den şikayetçi oldu. Kenan K., ise olayın arından motosikletiyle kaçtı. Kaçarken elindeki bıçağı boş bir araziye attığı öğrenilen Kenan K., bir süre sonra tekrar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne döndü. Kenan K., olay yerine gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından ikna edilen Kenan K., çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu polisteki ifadesinin ardından çıkışta yaptığı açıklamada, "Belediyelerde bu tür görev değişiklikleri olabilir. Herhangi bir olay olmadan bir anda saldırıya uğradık. Yaşananlar nedeniyle üzgünüz" dedi.

BAŞKAN ARAS 'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Veterinerlik işlerinde çalışan bir personel, iki başkan yardımcımıza ölüm tehditleri ve bir saldırıda bulunmuş. Bıçakla saldırmış. Biz şimdi gereken tetkikleri yapıyoruz. Emniyet ve savcılığımız devreye girdi. Kendisini de şu an yakaladı.

Tabi ki sonuna kadar arkadaşlarımızın arkasındayız. Bu şekilde şiddetle hiçbir yere varılmayacağını herkesin bilmesi lazım. Ama çok ucuz atlatılmış bir konu. Çünkü gerçekten çok hazırlıklı ve taammüden arkadaşlarımıza zarar vermeye gelmiş. Boğuşma yaşanmış, dışarı çıkarmaya çalışmışlar. Ancak Allah'a şükür ağır yaralı yok. Olayın ardından kaçmış. Daha sonra elindeki bıçağı atıp, gelmiş. Emniyet güçlerimiz şu anda konuyu inceliyor. Sonuna kadar bu konunun takipçisi olacağız. Hiçbir arkadaşımızın kılına zarar gelsin istemeyiz. Bunun için sayın savcımızla, başsavcımızla biraz önce görüşme yaptık. O da gerekli ilgi ve alakayı olay için gösterecek" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-12-16 15:05:47



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