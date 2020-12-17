Marmaris Belediyesi’nden meydana yeni köprü

Marmaris Belediyesi, Karadere’nin denizle buluştuğu Atatürk Meydanı’ndaki noktada korkuluk yenileme ve köprü çalışması gerçekleştirdi. Atatürk Meydanı ile Saman İskelesi bir köprüyle birbirine bağlandı.

Marmaris Atatürk Meydanı’nın yan tarafında yer alan Karadere’nin çevresindeki eskiyen korkuluk Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yenilendi. Sürekli tuzlu suya ve dış etkenlere maruz kalan demir korkuluk çürümesi nedeniyle yenilendi. Yeni çalışmada demir yerine 20 yıl garantili ve daha estetik ahşap kompozit malzeme kullanıldı.

Öte yandan çalışmalar kapsamında eski yıllarda da olduğu gibi Atatürk Meydanı ile Saman iskelesi arasına köprü montajı yapıldı. Vatandaşlar hem meydandan Saman İskelesi’ne 10 metrelik köprüden rahatça ulaşabilecek. Hem de Marmaris manzarasıyla fotoğraf çektirmek isteyenler için güzel bir alan olacak.

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